Gaziantepspor "dört nala" kümeye – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    "dört nala" kümeye

    <a href="/index/gaziantepspor?id=c1335fa7-1f56-4ce1-9ae1-31f7b251e5b8" class="" rel="tag">Gaziantepspor</a> "dört nala" kümeye

    Yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamayan, her geçen gün biraz daha dibe çöken , ligde karşılaştığı 9 maçta 4 ve üstünde farklı skorlarla yenilerek, rakipleri için adeta can simidi oldu.

    Geçtiğimiz sezonlarda 'de Karcemaskars, ve Orkan Çınar gibi yıldızları kadrosunda bulunduran ve rakiplerine sahayı dar eden , oynadığı futbolla, aldığı farklı galibiyetlerle dört büyüklerin korkulu rüyası oluyordu. Mazisini mumla arayan kırmızı şahinlerin bu sezon mücadele ettiği 1. Lig'de bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Son 2 haftaya girilen ligde oynadığı 32 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi, birçok maçta ise kalesinde 4 ve üstü sayıda gol gördü.

    Kadrosunun tamamı genç futbolculardan oluşan kırmızı-siyahlı takım, 26 mağlubiyetin 4'ünde tek farklı, yedisinde 2 farklı, sekizinde 3 farklı ve beşinde 4 farklı skorlarla kaybederken, iki maçta ise 7-0 gibi farklı bir skorla sahadan ayrıldı

    ?'un bu sezon aldığı en farklı mağlubiyetler şöyle:

    - Gaziantepspor: 7-0
    Ümraniyespor - Gaziantepspor: 7-0
    Rizespor - Gaziantepspor: 5-1
    BBŞ Erzurumspor - Gaziantepspor: 5-1
    Gaziantespor - Gazişehir F.K: 0-4
    Ankaragücü - Gaziantespor: 4-0
    İstanbulspor - Gaziantepspor: 4-0
    Gaziantepspor - Manisaspor: 1-4
    Gaziantepspor - : 1-4
    1. 26.4.2018 16:52
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