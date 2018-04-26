Gaziantepspor "dört nala" kümeye
Yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamayan, her geçen gün biraz daha dibe çöken Gaziantepspor, ligde karşılaştığı 9 maçta 4 ve üstünde farklı skorlarla yenilerek, rakipleri için adeta can simidi oldu.
Kadrosunun tamamı genç futbolculardan oluşan kırmızı-siyahlı takım, 26 mağlubiyetin 4'ünde tek farklı, yedisinde 2 farklı, sekizinde 3 farklı ve beşinde 4 farklı skorlarla kaybederken, iki maçta ise 7-0 gibi farklı bir skorla sahadan ayrıldı
?Gaziantepspor'un bu sezon aldığı en farklı mağlubiyetler şöyle:
Eskişehirspor - Gaziantepspor: 7-0
Ümraniyespor - Gaziantepspor: 7-0
Rizespor - Gaziantepspor: 5-1
BBŞ Erzurumspor - Gaziantepspor: 5-1
Gaziantespor - Gazişehir F.K: 0-4
Ankaragücü - Gaziantespor: 4-0
İstanbulspor - Gaziantepspor: 4-0
Gaziantepspor - Manisaspor: 1-4
Gaziantepspor - Eskişehirspor: 1-4
- 26.4.2018 16:52
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
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TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
Toplam 4
Yorum
yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
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