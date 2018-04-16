Hüseyin Eroğlu: "Play-Off'a kalacağız"
1. Lig'de son 2 maçında Ümraniyespor'a 2-1, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilerek ilk 2 şansını kaybeden 6. sıradaki Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Play-Off'a kalacaklarını vurguladı.
Dörtte dört yaptıktan sonra milli maç arasına ilk 2 için en avantajlı takım olarak girdiklerini ancak daha sonra çok puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Son iki haftada 6 puan toplasaydık direkt Süper Lig'e çıkma şansı yakalayacaktık. Yine de Play-Off hattındayız, yolumuza devam edeceğiz. Son 3 maçta alacağımız sonuçlarla ilk 6'nın içinde olacağız. Hedefimiz Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmak" dedi.
Ümraniyespor ve Gazişehir randevularında takımının iyi oynadığını belirten teknik patron Eroğlu, "Özellikle Gazişehir karşısında iyi futbol sergiledik. Kötü goller yiyip, çok fırsat harcadık. Farklı kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Oyunumuz skora yansımadı. İyi işler yapsak da puan alamadık. Hatalarımız üzerinde çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.
Son 3 maçında küme düşen Manisaspor, düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Adana Demirspor (D) ve Play-Off kovalayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek Şeytan'da forvet Mirkan ve stoper Hasan'ın cezaları sona erdi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:22
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Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
Toplam 4
Yorum
ASLAN KRAL GALATASARAY finalleri asla kaybetmedi,kaybetmezde.Bu saatten sonra kupa vermez kimseye.Arenada 17de17 yapmışız bjk sağ çıkamaz sahamızdan.
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Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 6
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Gslı Herkes yoluna baksın işine baksın..Sende yoluna işine bak..Fatih TERİM bizim için idoldür..Stad doldurur..Sen futbolu unutmuşsun yazık..
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Beşiktaş kendi evinde nasıl ağırlamışsa Fenerbahçeyi aynı karşılığı görecektir
Hüseyin Eroğlu: "Play-Off'a kalacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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