Denizli’den lidere çelme
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizli, Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalıp rakibinin 2 maçlık galibiyet serisini noktaladı
1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Denizlispor, zirve mücadelesi veren lider Çaykur Rizespor'la evinde golsüz berabere kaldı. İki takımın da girdiği fırsatları değerlendiremediği mücadelenin 5. dakikasında Denizli Ziya'nın serbest vuruşuyla gole yaklaşsa da kaleci Gökhan izin vermedi. 40'ta ise Muriç'in kafa vuruşu direği sıyırıp auta gitti. Misafir ekip ikinci yarıda da yine Muriç ve Robin Yalçın ile fırsatları harcadı. Bu sonuçla Denizlispor 34 puana yükseldi. Haftaya lider giren Çaykur Rizespor ise puanını 60 yaparak ilk sıradaki yerini korudu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Denizli’den lidere çelme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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