Denizli’den lidere çelme – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Denizli’den lidere çelme

    Denizli’den lidere çelme

    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizli, ile golsüz berabere kalıp rakibinin 2 maçlık galibiyet serisini noktaladı

    1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Denizlispor, zirve mücadelesi veren lider 'la evinde golsüz berabere kaldı. İki takımın da girdiği fırsatları değerlendiremediği mücadelenin 5. dakikasında Denizli Ziya'nın serbest vuruşuyla gole yaklaşsa da kaleci Gökhan izin vermedi. 40'ta ise Muriç'in kafa vuruşu direği sıyırıp auta gitti. Misafir ekip ikinci yarıda da yine Muriç ve Robin Yalçın ile fırsatları harcadı. Bu sonuçla Denizlispor 34 puana yükseldi. Haftaya lider giren Çaykur Rizespor ise puanını 60 yaparak ilk sıradaki yerini korudu.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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