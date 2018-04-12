Sait Karafırtınalar: "Kaybetmememiz gereken bir maç oynayacağız"
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.
Ligin 31. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Karafıtınalar, takıma verilen iki günlük iznin ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına yeni başladıklarını belirterek, "Adanaspor son oynadığı maçtan sonra biraz rahatladı. Bizim çok da istediğimiz bir şey değildi aslında. Adanaspor'un o stresi yaşamasını isterdik. Adanaspor sezon başında benim favori gösterdiğim takımlardan bir tanesiydi. Kadro yapısı olarak çok güçlü bir kadroları var. Bu rahatlık belki bizim işimize gelmeyebilir." değerlendirmesini yaptı.
"Adanaspor'un kalitesini biliyorum." diyen Karafırtınalar, "Bizim de bir kalitemiz var. Deplasmanda kolay kolay kaybetmiyoruz. Deplasmanda kazanan ikinci takımız. Onu da sürdürmek istiyoruz. İlk 6 içerisinde kalmak ve ilk 2 iddiamızı sürdürmek için Adanaspor'u yenmemiz gerekiyor. Adanaspor ile kaybetmememiz gereken bir maç oynayacağız. İnşallah öyle olacak." şeklinde konuştu.
Karafırtınalar, Boluspor'un Süper Lig özlemini karşılamanın kendilerine nasip olmasını istediğini ifade ederek, "Şu ana kadar yapılan her şey onun uğruna. Bunu sadece ben değil, personelinden, yönetiminden, taraftarından ve futbolcular da çok istiyor. İnşallah bu gurur bize nasip olur." ifadelerini kullandı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:30
-
Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ ADAM GELECEK OLSA TÜRKİYEYE İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLUR ! SİZE SORUYORUM FUTBOLCUSUNUZ AYKUT KOCAMAN İLE ÇALIŞIR MISINIZ ?
-
Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
SINIZ. YOKSA GS YIN İŞİ ZOR. GÜN BU GÜN SN ABDÜRAHİM BAŞKAN BU VERİMSİZ FUTBOLCULARIN KAZANILMASI SANA DÜŞÜYOR. YOKSA KİMSE BU İŞİ YAPAMAZ. GS YI İMPARATOR VE SEN ŞAMPİYON YAPMALI
-
Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
MASI GEREKEN BİR OYUNCU. BU ADAMI GS DA İMPARATOR OYNATAMAZSA KİMSE OYNATAMAZ. AMA ŞU ANA KADARDA GS DA BAŞARISIZ. BU OYUNCU MAÇ ALMALI MAÇ. HER ŞEYE RAĞMEN KAZANIL
Sait Karafırtınalar: "Kaybetmememiz gereken bir maç oynayacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.