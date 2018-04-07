Erzurumspor, Gazişehir'i evinde devirdi – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Erzurumspor, Gazişehir'i evinde devirdi

    Erzurumspor, Gazişehir'i evinde devirdi

    1. Lig'in 30. haftasında , sahasında 'i 2-1 mağlup etti.

    Stat: Erzurum Kazım Karabekir

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, , Acka, Lokman Gör, , Burhan Eşer (Dk. 84 Erman Bulucu), Scuk, Metin Yüksel (Dk. 68 Taylan Antalyalı), Erhan Çelenk, Gökhan , (Dk. 81 Savage)

    Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Sinan Osmanoğlu, Tugay Kacar (Dk. 70 ), Adama Ba (Dk. 54 Serdar Deliktaş), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan (Dk. 58 Muhammed Hikmet Ertürk), Uğurlu, Okan Derici, Del Valle

    Goller: Dk. 34 Gökhan Karadeniz, Dk. 54 Mert Nobre (), Dk. 85 Ermin Zec (Gazişehir Gaziatnep)

    Sarı kartlar: Dk. 8 Jasmin Scuk, Dk. 84 Hakan Canbazoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 26 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 68 Tugay Kaçar, Dk. 90+3 Muhammed Himmet Ertürk ()

    Kırmızı kart: Dk. 53 Gökhan Karadeniz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:34
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