Erzurumspor, Gazişehir'i evinde devirdi
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 2-1 mağlup etti.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Acka, Lokman Gör, Hakan Arslan, Burhan Eşer (Dk. 84 Erman Bulucu), Scuk, Metin Yüksel (Dk. 68 Taylan Antalyalı), Erhan Çelenk, Gökhan Karadeniz, Mert Nobre (Dk. 81 Savage)
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Sinan Osmanoğlu, Tugay Kacar (Dk. 70 Ermin Zec), Adama Ba (Dk. 54 Serdar Deliktaş), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan (Dk. 58 Muhammed Hikmet Ertürk), Mehmet Erdem Uğurlu, Okan Derici, Del Valle
Goller: Dk. 34 Gökhan Karadeniz, Dk. 54 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 85 Ermin Zec (Gazişehir Gaziatnep)
Sarı kartlar: Dk. 8 Jasmin Scuk, Dk. 84 Hakan Canbazoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 26 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 68 Tugay Kaçar, Dk. 90+3 Muhammed Himmet Ertürk (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı kart: Dk. 53 Gökhan Karadeniz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:34
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Toplam 3
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GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
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Yorum
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Toplam 1
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NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
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