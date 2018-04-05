‘Lisansımı yırtarım’ – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Lisansımı yırtarım’

    ‘Lisansımı yırtarım’
    İSTANBULSPOR'LA sahasında kritik bir maça çıkacak olan ateş hattının bir sıra üzerindeki 'da Besim Durmuş, iddialı konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Bu takımın ligde kalması için elimi taşın altına koyarak geldim ve oyuncularıma da bunu söyledim. Bu takım küme düşerse lisansımı yırtarım" dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Lisansımı yırtarım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN