Elazığ kırılma maçımız – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    kırılma maçımız

    Elazığ kırılma maçımız
    SÜPER Lig iddiasını sürdüren , kendisi gibi iddialı 'a kilitlendi. Kırmızı-beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Hakkı Öztabağ, "Bu hafta Elazığ maçı çok zorlu bir maç. Onların da bizim de kırılma maçımız. Yendiğimiz zaman onları saf dışı bırakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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