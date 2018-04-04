“Mehmet Altıparmak’a güvenimiz tamdır’
Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’la ilgili yapılan yanlış haberlerle ilgili yönetim kurulundan açıklama geldi.
Öte yandan B.B. Erzurumspor Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmına ve kulübümüze yönelik maksatlı ve gerçek dışı yayınların yanı sıra özellikle sosyal medya üzerinden küfür, tehdit ve hakaret içeren paylaşım ve yorumlarla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu konuda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturmalar devam etmektedir.
Büyük Erzurumspor taraftarından ve camiamızdan beklentimiz, 1. Lig ve Süper Ligde birçok kulübün yaşadığı gerek ekonomik ve gerekse de idari büyük krizler ortada iken, son derece sağlam adımlarla yoluna devam eden kulübümüze sonuna kadar destek olmalarıdır. Bir takım şanssızlıklar nedeniyle saha sonuçlarında beklentilerin biraz uzağında kalmış olmamıza rağmen kalan haftalarda puan kaybı yaşamadan play-off'a çıkacağımıza inancımız tamdır. Aynı zamanda yönetim kurulu olarak gelecek sezonun planlanması ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.
Gerek Erzurum şehri ve gerekse de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kulübü olarak hedefimiz her zaman Süper Ligdir. Bunu camiamızla ve büyük taraftarımızla birlikte mutlaka başaracağız."
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:22
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 8
Yorum
mehcemtek İmparator söylediyse vardır bi bildigi bu sene Sampiyon GALATASARAY.....
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Valencia kancası!
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ SÖYLEDİĞİN İLE BJK TALİSCAYİ ALMASINI GEREKTİREN HİÇ BİR ALAKA YOK ! ALMAK İSTİYORLAR ÇÜNKÜ DAHA PAHALIYA SATMA DERDİNDELER !
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 6
Yorum
fenerliking Alper daha nereye koşu yapacağını bilmiyor. Aykut hoca ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. 27sinden sonra bir oyuncu santrafora evrilemez
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