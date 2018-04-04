“Mehmet Altıparmak’a güvenimiz tamdır’ – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’a güvenimiz tamdır’

    “Mehmet Altıparmak’a güvenimiz tamdır’

    Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör ’la ilgili yapılan yanlış haberlerle ilgili yönetim kurulundan açıklama geldi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemlerde özellikle sosyal medya hesaplarında ve görsel yazılı bazı art niyetli yayınlarda teknik direktörümüz aleyhine hakaretamiz ifadeler ve maksatlı bir takım haberler yapılmaktadır. Bu yayınlar ile ilgili gerek kulüp olarak ve gerekse de hocamız şahsen gerekli hukuki müracaatları yapacaktır. Sayın Altıparmak takımımızın başındadır ve yönetim kurulu olarak hocamıza güvenimiz tamdır.
    Öte yandan B.B. Erzurumspor Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmına ve kulübümüze yönelik maksatlı ve gerçek dışı yayınların yanı sıra özellikle sosyal medya üzerinden küfür, tehdit ve hakaret içeren paylaşım ve yorumlarla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu konuda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturmalar devam etmektedir.

    Büyük Erzurumspor taraftarından ve camiamızdan beklentimiz, 1. Lig ve Süper Ligde birçok kulübün yaşadığı gerek ekonomik ve gerekse de idari büyük krizler ortada iken, son derece sağlam adımlarla yoluna devam eden kulübümüze sonuna kadar destek olmalarıdır. Bir takım şanssızlıklar nedeniyle saha sonuçlarında beklentilerin biraz uzağında kalmış olmamıza rağmen kalan haftalarda puan kaybı yaşamadan play-off'a çıkacağımıza inancımız tamdır. Aynı zamanda yönetim kurulu olarak gelecek sezonun planlanması ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.
    Gerek Erzurum şehri ve gerekse de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kulübü olarak hedefimiz her zaman Süper Ligdir. Bunu camiamızla ve büyük taraftarımızla birlikte mutlaka başaracağız."

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:22
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