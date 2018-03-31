Denizli sancılı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    sancılı

    Denizli sancılı
    Pazar günü Ankaragücü'nü konuk edecek Denizlispor'a iki kötü haber geldi. Keremcan ve Eze'nin sakatlığı olduğunu belirten sportif direktör , "Ancak onların yerlerine görev yapacak isimlere güvenimiz tam" dedi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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