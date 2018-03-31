Altınordu çıkışını sürdürme peşinde – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    çıkışını sürdürme peşinde

    Altınordu çıkışını sürdürme peşinde
    1. Lig'de ikinci yarı yakaladığı büyük çıkışla 4. sıraya tırmanan , Giresunspor'a konuk oluyor. Bugün 15.00'te başlayacak mücadelede sakatlıkları bulunan Barış Alıcı, Fatih Aktay, Kerim Alıcı, Ali Emre kadrodaki yerini alamayacak. Cezası sona eren Erdoğan Yeşilyurt ise forma giyebilecek. Giresun karşısında galibiyet serisini 5 maça çıkarmak izteyen kırmızı-lacivertli ekibin teknik direktörü , zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak galip gelecek güçte olduklarını dile getirdi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu çıkışını sürdürme peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN