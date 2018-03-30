Es-Es kenetlendi
Eskişehirspor Başkanı, “Önümüzde zorlu Balıkesirspor Baltok maçı var. Allah’ın izni ile kazanıp, kalan haftalara moralli çıkacağız” dedi
TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ve yönetim kurulu üyeleri, kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcuları, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde ziyaret etti. Başkan Ünal, Eskişehirspor'un geçmişte kentte oluşturulan birlik ve beraberlik sayesinde başarıdan başarıya koştuğunu anımsatarak, "Bu kulüp hepimizin ortak sevdası. 2013'te başlayan talihsizlik sonucunda bu günlere geldik.
BAKLAVA İLE DESTEK
Gün birlik günüdür. İnşallah başarıp, ligde kalacağız" dedi. Yönetim olarak 17 milyon lira nakit para bulduklarını, puan silme tehlikesi bulunan dosyaları ikili ilişkilerle çözdüklerini kaydeden Ünal, "Önümüzde zorlu Balıkesirspor Baltok maçı var. Allah'ın izniyle bu maçı kazanarak kalan maçlarımıza daha da moralli bir şekilde çıkacağız." diye konuştu. TSYD Eskişehir Şubesi yönetimi, teknik direktör Yücel İldiz ile futbolculara tatlı ikram etti.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:56
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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