Es-Es kenetlendi

TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ve yönetim kurulu üyeleri, kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcuları, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde ziyaret etti. Başkan Ünal, Eskişehirspor'un geçmişte kentte oluşturulan birlik ve beraberlik sayesinde başarıdan başarıya koştuğunu anımsatarak, "Bu kulüp hepimizin ortak sevdası. 2013'te başlayan talihsizlik sonucunda bu günlere geldik.

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Gün birlik günüdür. İnşallah başarıp, ligde kalacağız" dedi. Yönetim olarak 17 milyon lira nakit para bulduklarını, puan silme tehlikesi bulunan dosyaları ikili ilişkilerle çözdüklerini kaydeden Ünal, "Önümüzde zorlu Balıkesirspor Baltok maçı var. Allah'ın izniyle bu maçı kazanarak kalan maçlarımıza daha da moralli bir şekilde çıkacağız." diye konuştu. TSYD Eskişehir Şubesi yönetimi, teknik direktör Yücel İldiz ile futbolculara tatlı ikram etti.