Es-Es kenetlendi – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Es-Es kenetlendi

    Es-Es kenetlendi

    Başkanı, “Önümüzde zorlu maçı var. ’ın izni ile kazanıp, kalan haftalara moralli çıkacağız” dedi

    Başkanı Sadi Seda ve yönetim kurulu üyeleri, kümede kalma mücadelesi veren Başkanı Halil Ünal ile ve futbolcuları, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde ziyaret etti. Başkan Ünal, 'un geçmişte kentte oluşturulan birlik ve beraberlik sayesinde başarıdan başarıya koştuğunu anımsatarak, "Bu kulüp hepimizin ortak sevdası. 2013'te başlayan talihsizlik sonucunda bu günlere geldik.

    BAKLAVA İLE DESTEK
    Gün birlik günüdür. İnşallah başarıp, ligde kalacağız" dedi. Yönetim olarak 17 milyon lira nakit para bulduklarını, puan silme tehlikesi bulunan dosyaları ikili ilişkilerle çözdüklerini kaydeden Ünal, "Önümüzde zorlu maçı var. 'ın izniyle bu maçı kazanarak kalan maçlarımıza daha da moralli bir şekilde çıkacağız." diye konuştu. yönetimi, ile futbolculara tatlı ikram etti.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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