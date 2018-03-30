Denizlispor'da çifte sancı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'da çifte sancı

    Denizlispor'da çifte sancı

    SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmak için mücadele eden 'a pazar günü iç sahada oynanacak karşılaşması öncesi iki oyuncusundan kötü haberler geldi.

    Yeşil-siyahlılarda milli maç nedeniyle lige verilen arada idmanda sakatlanan sol bek ile forvet 'nin sınavına yetişemeyeceği bildirildi. Adale ağrıları olan defans oyuncusu Hasan'ın da durumunun belirsiz olduğu bildirildi. Sakatlıktan kurtulan Ziya ve Berkan ise pazar günü sahadaki yerlerini alacak. Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, Keremcan ve Eze'nin durumlarına üzüldüklerini belirterek, "İki futbolcumuzun görev alamayacak olması bizim için handikap. Ancak onların yerlerine görev yapacak isimlere güvenimiz tam" dedi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:45
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