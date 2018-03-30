Denizlispor'da çifte sancı
SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmak için mücadele eden Denizlispor'a pazar günü iç sahada oynanacak Ankaragücü karşılaşması öncesi iki oyuncusundan kötü haberler geldi.
Yeşil-siyahlılarda milli maç nedeniyle lige verilen arada idmanda sakatlanan sol bek Keremcan ile forvet Eze'nin Ankaragücü sınavına yetişemeyeceği bildirildi. Adale ağrıları olan defans oyuncusu Hasan'ın da durumunun belirsiz olduğu bildirildi. Sakatlıktan kurtulan Ziya ve Berkan ise pazar günü sahadaki yerlerini alacak. Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, Keremcan ve Eze'nin durumlarına üzüldüklerini belirterek, "İki futbolcumuzun görev alamayacak olması bizim için handikap. Ancak onların yerlerine görev yapacak isimlere güvenimiz tam" dedi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:45
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 6
Yorum
okan 1924-51 ve 1937-50 tarihlerinden bahsediliyor bu tarihler birbiriyle çakışıyor..nasıl oluyor aynı sezon 2 tane 1.lig sampiyonu mu cıkıyor..
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
61TEO SABRETMEKTEN ANAMIZ AĞLADI ARKADAŞ SABIR SABIR NEREYE KADAR GELEN 3 SENE İSTİYOR GİDİNCE YERİNE GELECEK OLANDA BİR 3 SENE DAHA İSTER.SABIR
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
balturk doğru adam proje adamı golf gibi bir sporda ki başarsı ortada. ama kimse trübünden bağırıp çağırmıyak.sadece destek
Denizlispor'da çifte sancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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