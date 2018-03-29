Altınordu ilk peşinde – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    ilk peşinde

    Altınordu ilk peşinde

    1'inci Lig'de ilk iki sırayı hedefleyen , cumartesi günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u yenerek rakibine karşı ilk kez üstünlük kurmak istiyor.

    Sezonun ilk yarısında Giresun temsilcisiyle evinde 3-3 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, şimdiye kadar ekibiyle oynadığı 9 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında 1970 yılında başlayan rekabette 5 müsabakada eşitlik bozulmazken, Giresunspor 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol gören , rakip fileleri 10 kez sarstı.

    temsilcisi aynı zamanda bu sezon hiç mağlup olmadığı Karadeniz'den bir kez daha 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Bu sezon Karadeniz deplasmanlarında 'u 4-1, 'u 2-1, 'u ise 3-0 mağlup eden Altınordu, Giresun'dan da mutlu dönmek istiyor.
    Kırmızı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan forvet Fatih ve sağ kanat Barış forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan sol bek Yusuf, kaleci Berke ve ön libero Deniz ise kadroda yer alacak. Altınordu, Giresunspor karşılaşmasından 3 puan alması durumunda bu sezon ilk kez üst üste 5 galibiyet almış olacak.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:17
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