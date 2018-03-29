Altınordu ilk peşinde
Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki sırayı hedefleyen Altınordu, cumartesi günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u yenerek rakibine karşı ilk kez üstünlük kurmak istiyor.
Sezonun ilk yarısında Giresun temsilcisiyle evinde 3-3 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, şimdiye kadar Karadeniz ekibiyle oynadığı 9 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında 1970 yılında başlayan rekabette 5 müsabakada eşitlik bozulmazken, Giresunspor 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol gören Altınordu, rakip fileleri 10 kez sarstı.
İzmir temsilcisi aynı zamanda bu sezon hiç mağlup olmadığı Karadeniz'den bir kez daha 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Bu sezon Karadeniz deplasmanlarında Samsunspor'u 4-1, Boluspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u ise 3-0 mağlup eden Altınordu, Giresun'dan da mutlu dönmek istiyor.
Kırmızı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan forvet Fatih ve sağ kanat Barış forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan sol bek Yusuf, kaleci Berke ve ön libero Deniz ise kadroda yer alacak. Altınordu, Giresunspor karşılaşmasından 3 puan alması durumunda bu sezon ilk kez üst üste 5 galibiyet almış olacak.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:17
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 9
Yorum
Erkan Trabzonspor için şuandaki en doğru başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'dur.Usta da fena değildi ama klup yönetmek hastane yönetmekten farklıdır.
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Okay, G.Saray maçına yetişecek mi? Çalımbay açıkladı!
Toplam 2
Yorum
Gslı Anlaşıldı Okayda yok..
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Adou sürprizi!
Toplam 4
Yorum
Hamdi Güneş Gelecek için sürekli gençlere yatırım yapılmalı.Alt yapılara en az A lar kadar önem verilmeli..Asıl önemlisi de onları çalıştıran teknikekip
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