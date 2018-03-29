Altınordu ilk peşinde

Sezonun ilk yarısında Giresun temsilcisiyle evinde 3-3 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, şimdiye kadar Karadeniz ekibiyle oynadığı 9 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında 1970 yılında başlayan rekabette 5 müsabakada eşitlik bozulmazken, Giresunspor 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol gören Altınordu, rakip fileleri 10 kez sarstı.



İzmir temsilcisi aynı zamanda bu sezon hiç mağlup olmadığı Karadeniz'den bir kez daha 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Bu sezon Karadeniz deplasmanlarında Samsunspor'u 4-1, Boluspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u ise 3-0 mağlup eden Altınordu, Giresun'dan da mutlu dönmek istiyor.

Kırmızı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan forvet Fatih ve sağ kanat Barış forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan sol bek Yusuf, kaleci Berke ve ön libero Deniz ise kadroda yer alacak. Altınordu, Giresunspor karşılaşmasından 3 puan alması durumunda bu sezon ilk kez üst üste 5 galibiyet almış olacak.

