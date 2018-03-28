Manisaspor gençlere sarıldı
1. Lig'de umutları tükenen, bu hafta Elazığspor'u yenemezse veya alt sıralardaki rakiplerinden Eskişehirspor, Balıkesirspor'u mağlup ederse bitime 5 maç kala küme düşüşünü matematiksel olarak ilan edecek Grandmedical Manisaspor'da tecrübelilerle vedalaşıp altyapı oyuncularını sahaya süren yönetim, önümüzdeki günlerde 6 futbolcuya daha profesyonel sözleşme imzalayacak. Transfer yasağı nedeniyle gelecek sezon da takviye yapması zor görünen Manisaspor, altyapıdan santrfor Okan Uğurlu, kanat oyuncusu Ömer Mang ve Orhun Cenan, ön libero Aykut Yüce, stoper Muammer Umut Kezgin ve orta saha oyuncusu Cemal Ayberk Dilbil'le kontrat hazırlığı yapıyor.
Manisasporlu gençlerin bu hafta Elazığ deplasmanında kadroda yer alabilecekleri öğrenildi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:12
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Robben geliyor!
Toplam 6
Yorum
aslan fb ye balotelli gelmesi gerekir. joker santrafor.sağ kanat sol kanattada oynuyor. tam forvet
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Robben geliyor!
Toplam 6
Yorum
ali robbende gelse aykut hoca defans yap der.robben fb de oynayamaz çünkü robben serbest oynamayı sever evirir çevirir maçı kazanır.
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 1
Yorum
aslan oynamadığı maçlar ücretinden düşülmelidir.
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