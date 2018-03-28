Manisaspor gençlere sarıldı – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Manisaspor gençlere sarıldı

    Manisaspor gençlere sarıldı

    1. Lig'de umutları tükenen, bu hafta 'u yenemezse veya alt sıralardaki rakiplerinden , 'u mağlup ederse bitime 5 maç kala küme düşüşünü matematiksel olarak ilan edecek Grandmedical Manisaspor'da tecrübelilerle vedalaşıp altyapı oyuncularını sahaya süren yönetim, önümüzdeki günlerde 6 futbolcuya daha profesyonel sözleşme imzalayacak. Transfer yasağı nedeniyle gelecek sezon da takviye yapması zor görünen Manisaspor, altyapıdan santrfor Okan Uğurlu, kanat oyuncusu Ömer Mang ve Orhun Cenan, ön libero Aykut Yüce, stoper Muammer Umut Kezgin ve orta saha oyuncusu Cemal Ayberk Dilbil'le kontrat hazırlığı yapıyor.

    Manisasporlu gençlerin bu hafta deplasmanında kadroda yer alabilecekleri öğrenildi.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:12
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