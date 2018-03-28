İbo’dan Süper Lig sözü
Lider Rize’nin hocası İbrahim Üzülmez, kalan 6 haftada karakterli oyuncu gruplarıyla Süper Lig’e çıkacakları sözünü verdi
Deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak lider Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, kalan haftalarda sonuca odaklı oyun oynayacaklarını söyledi. Her maçın kendilerini hedefe bir adım daha yakınlaştıracağını vurgulayan Üzülmez, "Ben oyuncularıma inanıyorum. Zaman zaman hatalar yaptık ve iç saha maçlarında puan kayıpları yaşadık. Ancak bu karakterli oyuncu grubunun kalan 6 haftada üstüne düşen görevi yerine getirip, Rizespor'u istediği hedeflere ulaştıracağından kimsenin endişesi olmasın" diye yeşil- mavili camiaya umut verdi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:04
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