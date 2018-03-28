İbo’dan Süper Lig sözü – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İbo’dan sözü

    İbo’dan Süper Lig sözü

    Lider ’nin hocası , kalan 6 haftada karakterli oyuncu gruplarıyla ’e çıkacakları sözünü verdi

    Deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak lider 'da Teknik Direktör , kalan haftalarda sonuca odaklı oyun oynayacaklarını söyledi. Her maçın kendilerini hedefe bir adım daha yakınlaştıracağını vurgulayan Üzülmez, "Ben oyuncularıma inanıyorum. Zaman zaman hatalar yaptık ve iç saha maçlarında puan kayıpları yaşadık. Ancak bu karakterli oyuncu grubunun kalan 6 haftada üstüne düşen görevi yerine getirip, Rizespor'u istediği hedeflere ulaştıracağından kimsenin endişesi olmasın" diye yeşil- mavili camiaya umut verdi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İbo’dan Süper Lig sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN