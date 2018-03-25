Leonard Kweuke’den gözdağı
Sakatlıktan kurtulan Karadeniz ekibinin yıldız ismi Leonard Kweuke iddialı konuştu: Şans bulmam halinde gollerimle takımıma katkı sağlayacağım
Spor Toto 1. Lig lideri Çaykur Rizespor'da söz kaptanın... 3 aylık sakatlık döneminin ardından son oynanan Adanaspor maçında yedek soyunan Leonard Kweuke, 29. hafta sınavı öncesi mesaj gönderdi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten 30 yaşındaki golcü, "Milli ara da benim için iyi oldu. Teknik heyetin şans vermesi halinde gollerimle döneceğim" diye konuştu.
'BURADA MİSAFİRİZ'
Sakatlık öncesi forma giydiği 13 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Kamerunlu futbolcu, "Takımıma tekrar katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi bu ligde misafiriz ve sezon sonunda hak ettiğimiz yere yükseleceğiz" açıklamasını yaptı.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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Toplam 9
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thebarbaros talisca 2 yıldır bonservisimi alın diye yalvardı, baktı ki hareket yok bu yolu seçti. abubakar da bu şekilde elden kaçmadı mı !
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GSLİ Çok fazla 129 tl bee kim verecek o kadar para
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Toplam 14
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bjkli Kongrede rakip aday çıkmasının klubü bölmeyle ne alakası var anlamadım bir türlü?
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