Leonard Kweuke’den gözdağı

Spor Toto 1. Lig lideri Çaykur Rizespor'da söz kaptanın... 3 aylık sakatlık döneminin ardından son oynanan Adanaspor maçında yedek soyunan Leonard Kweuke, 29. hafta sınavı öncesi mesaj gönderdi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten 30 yaşındaki golcü, "Milli ara da benim için iyi oldu. Teknik heyetin şans vermesi halinde gollerimle döneceğim" diye konuştu.

'BURADA MİSAFİRİZ'

Sakatlık öncesi forma giydiği 13 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Kamerunlu futbolcu, "Takımıma tekrar katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi bu ligde misafiriz ve sezon sonunda hak ettiğimiz yere yükseleceğiz" açıklamasını yaptı.