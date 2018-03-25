Bekle bizi Süper Lig – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Bekle bizi

    Bekle bizi Süper Lig

    Elazığspor , ilk kez bu kadar iddialı konuştu.

    Elazığspor , ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Play-off şanslarının yüksek olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Bu takımı hak ettiği yer olan 'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki, mutlu sona da ulaşacağız" sözlerini sarfetti.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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