Eskişehirspor'u bekleyen 16 dosya daha var
Puan silme cezaları ile karşı karşıya kalan Eskişehirspor, kapattığı 6 dosyanın ardından gelen 16 dosya ile mücadele etmeye devam ediyor.
"GERİDE KALAN 16 TANE DAHA YABANCI OYUNCULARLA İLGİLİ DOSYA VAR"
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya gelen Eskişehirsporlu yöneticiler, göreve geldikleri 3-5 ayı değerlendirdi. Değerlendirme sırasında Eskişehirspor'un gelir ve giderlerini açıklayan Başkan Vekili İsmail Ilgaz, "Geldiğimizde takımdaki hemen hemen tüm topçular alacağa yönelik ihtarname çekmiş ve son ödeme tarihleri gelmiş. Anında kaynak bulamazsanız elinizdeki topçuların birçoğu gitmek üzere yani kısaca bir kriz var. Geldiğimizde gördüğümüz manzara buydu. Hemen operasyona başladık. İhtarname çeken oyuncuların hemen hemen hepsinin alacakları ödendi. Takıma da bir moral geldi. Yine ana hatlarıyla anlatıyorum, 3-5 aylık süreçte yönetim 17 milyon 225 bin lira kaynak bulmuş. Eskişehirspor yönetiminin kendi arasında bulduğu para, 6 milyon 110 bin lira. 11 milyon 760 bin lira takımdaki oyunculara ve eski oyunculara ödeme yapıldı. 6 tane FİFA'da bekleyen, aciliyeti bulunan ve puan silme riski ile karşı karşıya kaldığımız futbolculara para ödedik. Bunlara da peşin peşin ödemedik. Menajerler, avukatlar ve futbolcular ile bire bir görüşme yaptık. Şartlarımızı söyledik, iskonto yaptık, kısmen peşin ödedik, kısmen de vade yaparak ikna ettik. Bu 6 oyuncu ile puan silme riskini ortadan kaldırdık. Ama bitmiş değil. Geride kalan 16 tane daha yabancı oyuncularla ilgili dosya var. Bunların da sırası geldikçe görüşmelerimiz yapılıyor" dedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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Alacaklılar kapıda!
Toplam 4
Yorum
Murat Bu işler sadece Galatasaray'da mı oluyor. Tüm kulüplerin durumu aynı ama yönetim değişmediği için ortaya çıkmıyor.
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Maicon krizi!
Toplam 3
Yorum
gssssssss selcukla tolga gıbı futbolcu dahı olamayan ıkı adama yıllık 5.7 mıl euro ödersen sonuç bu olur düzgün adamlara ödenecek para kalmaz
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Kendisi yanıtladı! 'Hagi mi Alex mi?'
Toplam 6
Yorum
ultraslan bir Galatasaraylı olarak Alex in mütevaziliğne ve insanlığına bir kez daha hayran kaldım hem büyük futbolcu hem büyük insan..
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