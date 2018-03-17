Ümraniye takipte – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Ümraniye takipte

    Ümraniye takipte

    temsilcisi, deplasmanda karşılaştığı ’u Mücahit’in golüyle yendi. Maç fazlasıyla 50 puana çıkan Ümraniye zirve takibini sürdürdü

    SPOR Toto 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenip zirve takibini sürdürdü. 10. dakikada Ümraniyespor'da Timur'un yaklaşık 25 metreden şutunda kaleci Kurtuluş topu zorlukla çıkarttı. 30. dakikada 'da Mendy'nin sert ortasında Atabey'in kafa vuruşunda kaleci Burak zorlukla topu kurtardı.

    BARAJDAN AĞLARA GİTTİ
    39. dakikada Ümraniyespor'da İbrahim ceza alanı çizgisinin üzerinden aşırtma vuruşunda kaleci Kurtuluş kornere çeldi. 61. dakikada Ümraniyespor'da Mücahit'in serbest vuruştan şutunda baraja da çarpan top kaleci Kurtuluşu yanılttı ve ağlarla buluştu. 0-1. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın sonucunu belirleyen sayı oldu.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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