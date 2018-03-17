Ümraniye takipte
İstanbul temsilcisi, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u Mücahit’in golüyle yendi. Maç fazlasıyla 50 puana çıkan Ümraniye zirve takibini sürdürdü
BARAJDAN AĞLARA GİTTİ
39. dakikada Ümraniyespor'da İbrahim ceza alanı çizgisinin üzerinden aşırtma vuruşunda kaleci Kurtuluş kornere çeldi. 61. dakikada Ümraniyespor'da Mücahit'in serbest vuruştan şutunda baraja da çarpan top kaleci Kurtuluşu yanılttı ve ağlarla buluştu. 0-1. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın sonucunu belirleyen sayı oldu.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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