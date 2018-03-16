Altınordu'nun konuğu Denizlispor
Spor Toto 1'inci Lig'de 4'üncü sırada yer alan Altınordu yarın 28'inci hafta mücadelesinde evinde düşme hattındaki Denizlispor'la karşılaşacak.
Bornova Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak Ege derbisinde Erkan Özdamar düdük çalacak. Ev sahibi ekipte cezalı Erdoğan ve sakat Oğulcan, konuk takımda sakat Eze, Ziya ve Kerem Can ile cezalı Cenk ve Burak forma giyemeyecek.
Eskişehirspor deplasmanından 4-2'lik zaferle dönerek son 10 maçta 8 galibiyet alan İzmir temsilcisi taraftarına galibiyet hediye ederek Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor. Son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor ise ateş hattından kurtulmayı hedefliyor.
İlk yarıda Denizli'de oynanan müsabaka yeşil-siyahlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
Ayrıca 1 maç men cezası sona eren Denizlispor teknik patronu Fatih Tekke bu kez takımının başında yer alacak. Maçın bilet fiyatları ise VIP 30 TL, Numaralı Tribün 15 TL, Misafir Kale Arkası Tribünü 10 TL'den satışa sunuldu.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:22
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
Giu20 Ronaldo Türkiyede sadece Göztepede oynarım dedi, başkan unut sen onu ...
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
ferit kıraponunu bile alamasın hadi ordan
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 8
Yorum
KrAlex Şu asalete bak. Günün birinde bu kulüpte hak ettiğin yerde olacaksın kaptan aziz defolup gidince hak ettiğin yerde olacaksın.
Altınordu'nun konuğu Denizlispor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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