Hedef Süper Lig – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Hedef

    Hedef Süper Lig

    Giresun’da asbaşkan Kazancıoğlu iddialı konuştu: “’yı yenip ilk 6 için iddialı hale geldik. ’i çok istiyoruz”

    Sezonun ikinci yarısında kötü bir grafik çizen Akın Çorap Giresunspor'da 'in yeniden göreve gelmesiyle çıkış sürdü. 4'er gollü 2 galibiyetle rahatlayan temisilcisi yeniden ilk 6 için umutlandı. Kulüp Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu "Gazişehir'in ardından 'yı da yendik. Ligde çıkışa geçtik. Hedefimiz play-off'a kalmak ve çok istediğimiz 'e çıkmak" dedi.

    'TRİBÜNLER DOLSUN'
    Kazancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarımız bize her zaman güç vermiştir. Ligin kalan bölümünde de onlara çok ihtiyacımız var. Her maçta tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Bu işi ancak hep birlikte olursak başarabiliriz. Onların gereken katkıyı vereceklerini düşünüyorum"

    Yüzler gülüyor
    Giresunspor'da teknik direktör ile yollar ayrıldıktan sonra Metin Diyadin geri dönmüştü. 2'de 2 yaptılar.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:12
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