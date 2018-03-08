Hedef Süper Lig

Sezonun ikinci yarısında kötü bir grafik çizen Akın Çorap Giresunspor'da Metin Diyadin'in yeniden göreve gelmesiyle çıkış sürdü. 4'er gollü 2 galibiyetle rahatlayan Karadeniz temisilcisi yeniden ilk 6 için umutlandı. Kulüp Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu "Gazişehir'in ardından Manisa'yı da yendik. Ligde çıkışa geçtik. Hedefimiz play-off'a kalmak ve çok istediğimiz Süper Lig'e çıkmak" dedi.

'TRİBÜNLER DOLSUN'

Kazancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarımız bize her zaman güç vermiştir. Ligin kalan bölümünde de onlara çok ihtiyacımız var. Her maçta tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Bu işi ancak hep birlikte olursak başarabiliriz. Onların gereken katkıyı vereceklerini düşünüyorum"



Yüzler gülüyor

Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldıktan sonra Metin Diyadin geri dönmüştü. 2'de 2 yaptılar.