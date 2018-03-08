Hedef Süper Lig
Giresun’da asbaşkan Kazancıoğlu iddialı konuştu: “Manisa’yı yenip ilk 6 için iddialı hale geldik. Süper Lig’i çok istiyoruz”
Sezonun ikinci yarısında kötü bir grafik çizen Akın Çorap Giresunspor'da Metin Diyadin'in yeniden göreve gelmesiyle çıkış sürdü. 4'er gollü 2 galibiyetle rahatlayan Karadeniz temisilcisi yeniden ilk 6 için umutlandı. Kulüp Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu "Gazişehir'in ardından Manisa'yı da yendik. Ligde çıkışa geçtik. Hedefimiz play-off'a kalmak ve çok istediğimiz Süper Lig'e çıkmak" dedi.
'TRİBÜNLER DOLSUN'
Kazancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarımız bize her zaman güç vermiştir. Ligin kalan bölümünde de onlara çok ihtiyacımız var. Her maçta tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Bu işi ancak hep birlikte olursak başarabiliriz. Onların gereken katkıyı vereceklerini düşünüyorum"
Yüzler gülüyor
Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldıktan sonra Metin Diyadin geri dönmüştü. 2'de 2 yaptılar.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:12
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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