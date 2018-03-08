‘Ankaragücü’ne Süper Lig yakışır’ – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ‘Ankaragücü’ne yakışır’

    ‘Ankaragücü’ne Süper Lig yakışır’
    Sezonun ikinci yarısında iyi bir grafik çizemeyen Ankaragücü liderlikten düşmüştü. Teknik direktör gelecek adına umutlu konuştu. Başarılı çalıştırıcı "Ankaragücü'ne yakışır. Sezonun ilk yarısında bu takımı nasıl liderliğe taşıdıysak yine başarabiliriz" diye konuştu.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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