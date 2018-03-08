Altınordu mutfakta – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    mutfakta

    Altınordu mutfakta
    temsilcisi sosyal konularda tartışmasız 'nin lider kulübü. , 8 Mart için özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Futbolcular, kulüpte çalışan kadınların işlerini yaptı. Oyuncular soğan doğrayıp, çamaşır yıkadılar.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:17
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