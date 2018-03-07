Hedefleri 5'te 5
Şampiyonluk hesapları yapan Altay evinde oynayacağı 5 maçta 5’te 5 yapıp sezonun son haftasında evindeki Pendik maçında şampiyonluk kutlamak istiyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta averajla liderlik koltuğunda oturan Altay şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Altay, kendisi gibi 49 puanı bulunan Gümüşhanespor'la birlikte Spor Toto 1'inci Lig'e direkt çıkma mücadelesi veren siyah- beyazlılar, ligin bitimine 9 hafta kala yol haritasını çizdi. İç sahada puan kaybı yaşamamaları gerektiğini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Kalan 9 maçın 5'ini İzmir'de oynayacağız. Taraftarımızın önündeki tüm maçları kazanmamız lazım. Hedefimiz evimizde 5'te 5 yaparak, deplasmanlardan maksimum puanlar toplamak" diye konuştu.
SON MAÇ PENDİKSPOR
Töraydın, "Son hafta kendi sahamızda Gümüşhane ile karşılaşacağız. İlk yarıda rakibimizi deplasmanda 2-0 yenmiştik. Bitime bir hafta kala Pendikspor deplasmanına gideceğiz. Oradan avantajlı bir şekilde dönerek son hafta şampiyonluk kutlamak istiyoruz" dedi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:44
-
Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
-
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
-
Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
Hedefleri 5'te 5 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.