Hedefleri 5'te 5 – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Hedefleri 5'te 5

    Hedefleri 5'te 5

    Şampiyonluk hesapları yapan evinde oynayacağı 5 maçta 5’te 5 yapıp sezonun son haftasında evindeki Pendik maçında şampiyonluk kutlamak istiyor

    TFF 2'nci Lig 'ta averajla liderlik koltuğunda oturan şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Altay, kendisi gibi 49 puanı bulunan Gümüşhanespor'la birlikte 1'inci Lig'e direkt çıkma mücadelesi veren siyah- beyazlılar, ligin bitimine 9 hafta kala yol haritasını çizdi. İç sahada puan kaybı yaşamamaları gerektiğini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Kalan 9 maçın 5'ini İzmir'de oynayacağız. Taraftarımızın önündeki tüm maçları kazanmamız lazım. Hedefimiz evimizde 5'te 5 yaparak, deplasmanlardan maksimum puanlar toplamak" diye konuştu.

    SON MAÇ PENDİKSPOR
    Töraydın, "Son hafta kendi sahamızda Gümüşhane ile karşılaşacağız. İlk yarıda rakibimizi deplasmanda 2-0 yenmiştik. Bitime bir hafta kala deplasmanına gideceğiz. Oradan avantajlı bir şekilde dönerek son hafta şampiyonluk kutlamak istiyoruz" dedi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
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