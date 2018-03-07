Hedefleri 5'te 5

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta averajla liderlik koltuğunda oturan Altay şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Altay, kendisi gibi 49 puanı bulunan Gümüşhanespor'la birlikte Spor Toto 1'inci Lig'e direkt çıkma mücadelesi veren siyah- beyazlılar, ligin bitimine 9 hafta kala yol haritasını çizdi. İç sahada puan kaybı yaşamamaları gerektiğini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Kalan 9 maçın 5'ini İzmir'de oynayacağız. Taraftarımızın önündeki tüm maçları kazanmamız lazım. Hedefimiz evimizde 5'te 5 yaparak, deplasmanlardan maksimum puanlar toplamak" diye konuştu.

SON MAÇ PENDİKSPOR

Töraydın, "Son hafta kendi sahamızda Gümüşhane ile karşılaşacağız. İlk yarıda rakibimizi deplasmanda 2-0 yenmiştik. Bitime bir hafta kala Pendikspor deplasmanına gideceğiz. Oradan avantajlı bir şekilde dönerek son hafta şampiyonluk kutlamak istiyoruz" dedi.