Buca’nın umudu genç futbolcular – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Buca’nın umudu genç futbolcular

    Buca’nın umudu genç futbolcular
    TFF 2'nci Lig 'ta üst üste Mersin İY. ve İnegölspor galibiyetleriyle kümede kalma umutları artan gençlerle coşuyor. Sarı-lacivertlilerde Buca Futbol Akademisi'nden yetişen gençler sergiledikleri performansla umut ışığı oldu. Son oynanan İnegöl maçında 18 yaşındaki Oğuz, iki asist yaparak yıldızlaşırken, 19 yaşındaki İsa da galibiyet gölünü attı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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