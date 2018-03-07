Boluspor’un hedefi yerini korumak – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’un hedefi yerini korumak

    Boluspor’un hedefi yerini korumak
    SON haftaların formda ekibi ilk 6'daki yerini korumak istiyor. Bugünkü Balıkesir maçının zor olacağını ifade eden Başkan Necip Çarıkçı, "Takımda iyi bir beraberlik var, hedefimiz ilk 6 içinde kalmak. Sırasıyla Balıkesir ve Ç. maçlarına odaklandık. Ligin kalitesi güzel mücadeleleri ortaya çıkarıyor. İyi oynayan ve iyi mücadele eden kazansın" diye konuştu.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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