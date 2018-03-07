Ateş hattında kritik randevu – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Ateş hattında kritik randevu

    Ateş hattında kritik randevu
    Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede , 'e konuk olacak. Bugün 16.00'daki maç öncesi Horozlar'ın çalıştırıcısı , "Sezonun en önemli sınavında takıma güveniyorum. İyi bir sonuçla döneceğiz" dedi
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:32
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