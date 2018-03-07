“30’uncu haftaya kadar kopma olmaz” – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    “30’uncu haftaya kadar kopma olmaz”

    “30’uncu haftaya kadar kopma olmaz”
    ÇAYKUR Rizespor teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zirvede 30'uncu haftaya kadar kopma olmayacağını söyleyerek, "Puan kaybı yaşadıkça alttaki takımlarla fark azalıyor. Bu durumda 3-4 maçlık bir galibiyet serisi, bizim için avantajlı olacaktır" dedi. Üzülmez ayrıca, karşılaşmasında 4-5 oyuncuyu dinlendirerek, rotasyon yapacağını sözlerine ekledi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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