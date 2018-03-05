Tekirdağspor-Düzyurt: 0-2 – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tekirdağspor-Düzyurt: 0-2

    Tekirdağspor-Düzyurt: 0-2
    3. Lig 3. Grup karşılaşmasında Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Düzyurtspor'a 2-0 yenildi. ekibine galibiyeti getiren golleri 35'te Samet ve 85'te Erdinç kaydetti. 9 maç sonra kazanan Düzyurt 30 puana yükseldi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tekirdağspor-Düzyurt: 0-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN