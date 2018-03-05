Dadaş fırsat tepti – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Dadaş fırsat tepti

    Dadaş fırsat tepti

    Deplasmanda yalnızca tek galibiyeti bulunan Erzurumspor, dün iki kez öne geçtiği karşısında beraberliğe razı oldu

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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