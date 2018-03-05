Bolu fırtınası – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Bolu fırtınası

    Bolu fırtınası

    Son haftaların flaş takımı, bu kez Başkent ekibine şans tanımadı. Yarenler, zirve mücadelesi veren rakibini Poepon, Renato ve Akabueze’nin golleriyle yıktı, 5 haftada 13 puan topladı

    Bolu Beyi rakip tanımıyor... Kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti, son 5 haftada 13 puan elde etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan , 5. dakikada Poepon'ın kafa golüyle öne geçti: 1-0. Ataklarını sürdüren ev sahibi, 37'de Renato ile skoru 2-0 yaptı.

    ZİRVEYE YAKLAŞTI
    Ankaragücü, 71'de Enes'le farkı bire indirdi: 2-1. Kırmızı-beyazlılar, 76'da rakibin umutlarını yine azalttı. Akabueze, sert bir şutla skoru 3-1'e getirdi. Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Boluspor, zirve yarışında umutlarını artırdı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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