Bolu fırtınası
Son haftaların flaş takımı, bu kez Başkent ekibine şans tanımadı. Yarenler, zirve mücadelesi veren rakibini Poepon, Renato ve Akabueze’nin golleriyle yıktı, 5 haftada 13 puan topladı
ZİRVEYE YAKLAŞTI
Ankaragücü, 71'de Enes'le farkı bire indirdi: 2-1. Kırmızı-beyazlılar, 76'da rakibin umutlarını yine azalttı. Akabueze, sert bir şutla skoru 3-1'e getirdi. Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Boluspor, zirve yarışında umutlarını artırdı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:50
-
‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
-
Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
-
Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
Bolu fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.