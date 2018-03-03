Samsun karakter koyacak – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    karakter koyacak

    Samsun karakter koyacak
    BUGÜN 15.30'da Ç. 'yi konuk edecek 'da teknik direktör Besim Durmuş, takımın karakter koyma zamanı olduğunu söyledi. Her maçın değerli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bulunduğumuz konumdan kurtulmamız gerekiyor. Samsunspor için karakter koyma zamanı, kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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