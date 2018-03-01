Savunma alarmı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Savunma alarmı

    Savunma alarmı
    Altınordu, defansta sıkıntılı. Cezalı olan Uğur ve Recep'in yokluğunda tek stoper olarak Hasan kalırken, teknik patron Hüseyin Eroğlu'nun 'a karşı ön libero Deniz'i stopere çekmesi bekleniyor.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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