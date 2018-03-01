‘Merhaba Bolu’ – Fotomaç – 01 Mart 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
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    ‘Merhaba Bolu’
    Bolusporlu Santos'un arkadaşı Neymar geçen günlerde 'a 75 bin TL'lik katkıda bulunmuştu. Santos, 'ya giderek tekrar Neymar ile buluştu. İkili, video çekip Bolu'da berberlik yapan Hüseyin Tayşi'ye selam gönderdi. videoda, "Hi Hüseyin, " dedi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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