Manisaspor'da mali inceleme başlatıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisaspor'un yeni yönetimi, ibra edilmeyen mali işlemlerle ilgili avukatlar ve yeminli mali müşavirler eşliğinde geçmiş döneme ilişkin hesapların incelenmeye başlandığını belirtti.

Açıklamada kulüp başkanı Gökay Budak'ın şu ifadelerine yer verdi:

"18 Şubat 2018 tarihinde göreve geldikten sonra bir önceki dönemin ibra edilmemesiyle ilgili gerekli çalışmalarımızı bir an önce başlattık. Bu kapsamda avukatlarımızı ve yeminli mali müşavirleri kulübümüze davet ederek, mali anlamda geçmiş dönemle ilgili her türlü inceleme yapmalarını talep ettik. Mali müşavirler incelemelerini sürdürüyor. Yönetim olarak başlatacağımız adli sürece, bu incelemelerden çıkacak sonucun da ışık tutmasını bekliyoruz. Geçmiş dönemle ilgili her türlü olumsuz konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."