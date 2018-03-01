Manisaspor'da mali inceleme başlatıldı
Manisaspor Kulübü tarafından 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda ibra edilmeyen bir önceki döneme ait mali işlemlerle ilgili inceleme çalışması başlatıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisaspor'un yeni yönetimi, ibra edilmeyen mali işlemlerle ilgili avukatlar ve yeminli mali müşavirler eşliğinde geçmiş döneme ilişkin hesapların incelenmeye başlandığını belirtti.
Açıklamada kulüp başkanı Gökay Budak'ın şu ifadelerine yer verdi:
"18 Şubat 2018 tarihinde göreve geldikten sonra bir önceki dönemin ibra edilmemesiyle ilgili gerekli çalışmalarımızı bir an önce başlattık. Bu kapsamda avukatlarımızı ve yeminli mali müşavirleri kulübümüze davet ederek, mali anlamda geçmiş dönemle ilgili her türlü inceleme yapmalarını talep ettik. Mali müşavirler incelemelerini sürdürüyor. Yönetim olarak başlatacağımız adli sürece, bu incelemelerden çıkacak sonucun da ışık tutmasını bekliyoruz. Geçmiş dönemle ilgili her türlü olumsuz konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:48
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Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Toplam 1
Yorum
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