Boluspor ilk 6'da kalmak istiyor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, altıncı sıradaki yerlerini korumak istediklerini, oyuncularının da bunun bilincinde olduğunu söyledi.
Karafırtınalar, yaptığı açıklamada, deplasmanda Altınordu karşısında alınan farklı skorlu galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.
Evlerinde bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü maçının önemine vurgu yapan Karafırtınalar, "Mutlaka kazanılması gereken, kazanılmasa bile kaybedilmemesi gereken bir maç. Şu an ilk 6 içerisindeyiz. Buraya gelmek zordu ama burada kalmak daha da zor. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Bundan sonra her şey elimizde. Kazandığımız sürece ilk 6'nın içerisinde olacağız." diye konuştu.
Ligde hedeflerinin olduğunu anlatan Karafırtınalar, şunları kaydetti:
"Bizim ilk hedefimiz ilk 2, olmuyorsa ilk 6. Ondan sonra bireysel hedefler var. Hedefler hiç bitmez. Şu anda elimizde çok değerli bir şey var ve ilk 6'nın içerisindeyiz. Kazandığımız sürece de burada kalmaya devam edeceğiz. Bu oyun devam ederse ilk 2 neden olmasın. Sözle falan maç kazanılmıyor. İstatistiklere ve verilere göre konuşuyoruz. Önümüzdeki 10 maçı da kazanmak istiyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Diğer maçları görmek adına MKE Ankaragücü karşılaşması çok önemli."
Sait Karafırtınalar, kalan maçlarda taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:30
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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