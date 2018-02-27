Giresunspor’da 2. Diyadin dönemi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ’da 2. Diyadin dönemi

    Giresunspor’da 2. Diyadin dönemi
    , teknik direktörlük koltuğunu yeniden 'e emanet etti. Oyuncuların takımın başında görmek istediği tecrübeli çalıştırıcı, Başkan 'ın isteğini kırmayarak 1,5 yıllık anlaşmaya 'evet' dedi. Diyadin'in geri dönmesi yeşil beyazlı taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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