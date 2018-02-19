Altınordu Gaziantep'te terliyor
SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde Samsunspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 5 haftaya çıkarma fırsatını kaçırıp averajla Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu, yarın deplasmanda ligin dibine demir atan Gaziantepspor'la karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak 23. hafta mücadelesi saat 19.00'da start alacak.
Ligde 4 puanı bulunan rakibi karşısında kayıp yaşamak istemeyen 33 puanlı İzmir ekibi, yeniden Play-Off potasına girmenin planlarını yapıyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Fatih ile Oğulcan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Konumları ne olursa olsun rakibe saygı duyuyoruz. Tek hedefimiz 3 puan. Kazanıp yeni bir seri başlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:04
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Ben de geliştim
Toplam 13
Yorum
fb hakem hatalarını aykut yaptırmıyor kim futbolu yönetiyorsa demekki yanlış yönetiyor bunun seni beni yok bütün futbol klüpleri mağdur düşünün
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3 yıl sonra asist yaptı
Toplam 1
Yorum
Aslan ILK DEVRE ORTASAHADA SÜPER ISLER YAPTI HOCA SERDARA KIZDI 2.DEVRE DONKU DEFANSA CEKEREK HARAKIRI YAPTI KIZMAYACAKSIN YANLIS YAPTIN F.TERIM
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Ben de geliştim
Toplam 13
Yorum
ÇUKUR Adam hakkıını savunuyor siz algı operasyonu diyorsunuz niye sussun haklıysanız sizde susmayın adam haksızlığa karşı bunun sorumlusu mhk
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