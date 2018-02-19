Altınordu Gaziantep'te terliyor

Ligde 4 puanı bulunan rakibi karşısında kayıp yaşamak istemeyen 33 puanlı İzmir ekibi, yeniden Play-Off potasına girmenin planlarını yapıyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Fatih ile Oğulcan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Konumları ne olursa olsun rakibe saygı duyuyoruz. Tek hedefimiz 3 puan. Kazanıp yeni bir seri başlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.