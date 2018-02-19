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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Altınordu Gaziantep'te terliyor

    Altınordu Gaziantep'te terliyor

    SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde 'la 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 5 haftaya çıkarma fırsatını kaçırıp averajla Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu, yarın deplasmanda ligin dibine demir atan 'la karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak 23. hafta mücadelesi saat 19.00'da start alacak.

    Ligde 4 puanı bulunan rakibi karşısında kayıp yaşamak istemeyen 33 puanlı ekibi, yeniden Play-Off potasına girmenin planlarını yapıyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Fatih ile Oğulcan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Konumları ne olursa olsun rakibe saygı duyuyoruz. Tek hedefimiz 3 puan. Kazanıp yeni bir seri başlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:04
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