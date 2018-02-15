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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    5'te 5 peşinde

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a> 5'te 5 peşinde

    SPOR Toto 1. Lig'de üst üste 4 galibiyet alarak Play-Off hattında 6. sıraya yükselen , yarın 22. hafta mücadelesinde evinde Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı beIN Sports Max 2 naklen yayınlayacak. Karşılaşmanın biletleri VIP 30, numaralı tribün 15, misafir kale arkası ise 10 TL'den satılıyor.

    Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Oğulcan ile Fatih kadroda yer almayacak. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında deplasmanda 4-1 mağlup ettiği rakibini seyircisi önünde de yenerek galibiyet serisini 5 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Şeytan, sahadan zaferle ayrılması halinde Play-Off hattındaki yerini korumuş olacak. 'nun 32, Samsunspor'un ise 26 puanı bulunuyor.

    ALTINORDU

    Erce - Murat, Hasan, Uğur, Yusuf, Deniz, Serkan, Barış, Kerim Avcı, Erdoğan, Mirkan

    SERKAN DALYA DİYECEK
    formasını 2014-15 sezonundan bu yana giyen kaptan Serkan Göksu, Samsunspor maçında dalya diyecek. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi halinde kırmızı-beyazlı formayı yarın 100. kez giyecek tecrübeli futbolcu büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Herkese nabip olmayacak duygular içinde olduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Altınordu gibi önemli bir kulübün parçası olmak mutluluk verici. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapıyorum. Şu an Play-Off potasındayız. İki kez şanssız bir şekilde ilk 6'nın dışında kalmıştık ama bu sezon 'e çıkmak istiyoruz" dedi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:28
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