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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Denizli’de ilk aday Sağlam

    Denizli’de ilk aday Sağlam
    Eskişehir yenilgisi sonrası Reha Erginer'le yollarını ayıran Denizli'de yönetim yeni hocayı belirlemek için kolları sıvadı. 5 teknik adamın gündeme geldiği yeşil-siyahlılarda liste başı. Diğer adaylar Metin Diyadin, Can Cangök, Abdullah Ercan ve Koray Palaz.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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