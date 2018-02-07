CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da öncelik

    Denizlispor'da öncelik Nurullah Sağlam

    1'inci Lig'de evinde aldığı 2-0'lık Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Reha Erginer'le yollarını ayıran 'da yönetim yeni teknik patronu belirlemek için kolları sıvadı.

    Yeşil-siyahlılarda görev için 5 teknik adamın ismi gündeme geldi. 'da adı ön plana çıkan 'ın liste başı olduğu öğrenilirken, , Can Cangök, ve Koray Palaz gibi çalıştırıcıların alternatifler arasında yer aldığı belirtildi. Sağlam, Denizlispor'da daha önce 2 farklı dönemde Spor Toto Süper Lig'de görev yaptı.

    deplasmanına hazırlanan Denizlispor'da yeni teknik direktörün belirlenmesi konusunda yönetimin seçici davranacağı ifade edildi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor'da öncelik Nurullah Sağlam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN