Denizlispor'da öncelik Nurullah Sağlam
1'inci Lig'de evinde aldığı 2-0'lık Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Reha Erginer'le yollarını ayıran Denizlispor'da yönetim yeni teknik patronu belirlemek için kolları sıvadı.
Yeşil-siyahlılarda görev için 5 teknik adamın ismi gündeme geldi. Denizlispor'da adı ön plana çıkan Nurullah Sağlam'ın liste başı olduğu öğrenilirken, Metin Diyadin, Can Cangök, Abdullah Ercan ve Koray Palaz gibi çalıştırıcıların alternatifler arasında yer aldığı belirtildi. Sağlam, Denizlispor'da daha önce 2 farklı dönemde Spor Toto Süper Lig'de görev yaptı.
Elazığspor deplasmanına hazırlanan Denizlispor'da yeni teknik direktörün belirlenmesi konusunda yönetimin seçici davranacağı ifade edildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:19
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''Şampiyonluğu hak ediyoruz''
Toplam 3
Yorum
UltrAslan basaksehir macinda hat trick bekliyorum senden hadi bakalim Fernandao.
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Giuliano ateşle oynuyor!
Toplam 3
Yorum
ya galibiyet ya da Ali Koc baskan basaksehir macinda oynamali kesin cünkü golü ondan bekliyorum.Fb bu maci kaybederse 8 puan geride kalir ki is biter.
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‘Kollama’ diye bir şey olmaz
Toplam 1
Yorum
nejat olgun Anlaşılan sen de bunama belirtileri göstermeye başlamışsın sayın Şen
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