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    06 Şubat 2018, Salı
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    Giresunspor'a doğru

    Yılmaz Vural Giresunspor'a doğru

    1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da son alınan İstanbulspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör 'le yollar ayrıldı. Diyadin'le yolların ayrılmasının ardından; yeni hoca arayışlarını hızlandıran Giresunspor'un ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. temsilcisinin önümüzdeki günlerde Vural'la resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

    27.TAKIM
    Geçtiğimiz yıl 'yi 'e taşıyan Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, , , Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, , Sarıyer, , , , Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, , Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, , , Osmanlıspor, ve 'da görev yapmıştı.

    4 ŞAMPİYONLUĞU VAR
    Kariyerinde 1994-1995'te , 1995-1996'da Sarıyer, 2005-2006'da Antalyaspor ve 2017-2018'de Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor'un başında play-off'ta penaltı atışları sonucunda Süper Lig'in kıyasından dönmüştü.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:16
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