Yılmaz Vural Giresunspor'a doğru
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da son alınan İstanbulspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Metin Diyadin'le yollar ayrıldı. Diyadin'le yolların ayrılmasının ardından; yeni hoca arayışlarını hızlandıran Giresunspor'un Yılmaz Vural ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Karadeniz temsilcisinin önümüzdeki günlerde Vural'la resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
27.TAKIM
Geçtiğimiz yıl Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor'da görev yapmıştı.
4 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Kariyerinde 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer, 2005-2006'da Antalyaspor ve 2017-2018'de Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor'un başında play-off'ta penaltı atışları sonucunda Süper Lig'in kıyasından dönmüştü.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:16
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Başakşehir’de kriz!
Toplam 6
Yorum
aydın aykutun oynattığı futbol ve yaptığı hatalarla bu maçı zor alır
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Toplam 1
Yorum
aydın kim ne derse desin fb nin ortasahadaki oyuncuları içerisinde en yeteneklisi ozan dır
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Toplam 3
Yorum
aydın bir yanlışlık var ki bu takım bu kadar sakat veriyor
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