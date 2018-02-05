Adana Demirspor’da Beyazıt dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, Teknik Direktör Timuçin Beyazıt istifa etti.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:15
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Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
Toplam 9
Yorum
BLACK canere 6 mac ceza verdiler goruntulerden, eger emrede 6 mac ceza yemezse def olup gidin butun tff !!!!!!
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 46
Yorum
ozan top oynamadan penaltı yorumu yapma. sen işini yap. o hızda koşarken kolla değil parmağımla itsem savrulursun.
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Nur Çebi'den Kocaman sözleri: "Keşke o..."
Toplam 1
Yorum
karakartal çok merak ediyorum scout ekibi dediğiniz yetenek bulmaz mı? niye ortaya hep tanıdık isimler çıkıyor? çıkan isimleri bizde tanıyoruz zaten.
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