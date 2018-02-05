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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’da Beyazıt dönemi sona erdi

    Adana Demirspor’da Beyazıt dönemi sona erdi

    Spor Toto 1. Lig takımlarından 'da, Teknik Direktör istifa etti.

    Ligde son olarak oynanan Samsunspor maçında alınan 1-1'lik sonucun ardından taraftarlar tarafından da istifaya çağrılan , bugün Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşarak tesislerden ayrıldı. Beyazıt, 'un başında toplam 9 resmi maçta görev aldı. Beyazıt yönetimindeki Adana ekibi bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:15
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