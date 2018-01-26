Samsun’da kriz var

Samsunspor 'da Davy Angan, gazetecilerin Manisa maçında gol atıp atamayacağı sorusuna verdiği; "Oynatmıyor ki gol atayım" cevabıyla herkesi şaşırttı. Chibuike de, teknik direktör Engin İpekoğlu as kadroda yer vermeyince idmanı terketti.