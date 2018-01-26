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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ’da kriz var

    Samsun’da kriz var
    Samsunspor 'da Davy Angan, gazetecilerin Manisa maçında gol atıp atamayacağı sorusuna verdiği; "Oynatmıyor ki gol atayım" cevabıyla herkesi şaşırttı. Chibuike de, teknik direktör Engin İpekoğlu as kadroda yer vermeyince idmanı terketti.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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