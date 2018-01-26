Horoz durmuyor

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, çok önemli futbolcuları takıma kazandırdıklarını belirterek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Süper Lig'den bir santrfor ile görüşüyoruz. Diğer ilgilendiğimiz futbolcu ise orta sahada görev yapıyor. Devre arasında transfere 3 milyon TL bütçe ayırdık" dedi.