CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ümraniye’den çıkış yok

    Ümraniye’den çıkış yok

    ekibi, Gaziantep’i tam 7 golle yıktı, evinde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

    TFF 1. Ligi'nde zirvenin yeni sahibi oldu. Taraftarı önünde son sıradaki 'u 7-0 mağlup eden ekibi, averajla Ankaragücü'nün önüne geçti. Bu sezon evinde mağlup olmayan tek takım unvanını elinde elinde tutan Ümraniyespor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Mücahit, Appindangoye, Vasilogiannis, Rangelov, Bulut, Emircan ve Hüseyin Polat'ın kendi kalesine attığı gollerle sahadan farklı galip ayrılan Bayram Bektaş'ın öğrencileri, liderlik koltuğuna oturdu.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümraniye’den çıkış yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN