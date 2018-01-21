Timsah’tan Gazişehir’e
TFF 1. Lig ekibi Gazişehir G.Antep, Bursaspor'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper İsmail Konuk'u kadrosuna kattı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, İstanbul, Turgutlu, Nazilli Bld. ve Akhisar formalarını giydi. İsmail, bu sezon sadece kupada 4 maçta oynadı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Timsah’tan Gazişehir’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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