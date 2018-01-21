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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Timsah’tan ’e

    Timsah’tan Gazişehir’e
    TFF 1. Lig ekibi G.Antep, Bursaspor'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper İsmail Konuk'u kadrosuna kattı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, İstanbul, Turgutlu, Nazilli Bld. ve Akhisar formalarını giydi. İsmail, bu sezon sadece kupada 4 maçta oynadı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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