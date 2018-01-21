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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Samsun’da en acı gün

    Samsun’da en acı gün
    TFF 1. Lig ekibi 'un Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasında vefat eden Nuri Asan, futbolcular , Mete Adanır, Tomiç ile otobüs şoförü mezarları başında anıldı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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