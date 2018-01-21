Samsun’da en acı gün
TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'un Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasında vefat eden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan mezarları başında anıldı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Samsun’da en acı gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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