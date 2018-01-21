Eskişehir'e şok
Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Es-Es, Felix’le öne geçtiği İstanbulspor karşısında Kojic ve İbrahim Halil’in gollerine engel olamadı ve evinde üst üste 3. kez kaybetti
TFF 1. Lig'de kötü bir dönemden geçen Eskişehirspor, sezonun ikinci yarısına da iyi başlayamadı. Evinde İstanbulspor'u konuk eden Es- Es, 1-0 öne geçtiği kritik maçta rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı. İlk yarıda İstanbulspor, Eskişehirspor önünde birçok net gol pozisyonundan yararlanamadı ve devre golsüz sona erdi.
SON 5 DAKİKADA YIKILDILAR
İKİNCİ yarıda gol sağanağı şeklinde geçen mücadelede, ev sahibi 60'da Felix'le öne geçti. Yücel İldiz'in öğrencileri bu golün sevincini sadece 2 dakika yaşayabildi. Kojic, eşitliği getirdi. Galibiyet için bastıran İstanbul, 85'te İbrahim Halil'le Eskişehirspor'a evinde üst üste 3. yenilgisini tattırdı. Sarı-siyahlılar, puanını 26'ya yükseltip play-off hattında kalırken, kırmızı-siyahlılar ise 18 puanla 15. sırada kaldı.
SON 5 DAKİKADA YIKILDILAR
İKİNCİ yarıda gol sağanağı şeklinde geçen mücadelede, ev sahibi 60'da Felix'le öne geçti. Yücel İldiz'in öğrencileri bu golün sevincini sadece 2 dakika yaşayabildi. Kojic, eşitliği getirdi. Galibiyet için bastıran İstanbul, 85'te İbrahim Halil'le Eskişehirspor'a evinde üst üste 3. yenilgisini tattırdı. Sarı-siyahlılar, puanını 26'ya yükseltip play-off hattında kalırken, kırmızı-siyahlılar ise 18 puanla 15. sırada kaldı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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