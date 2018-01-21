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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Eskişehir'e şok

    Eskişehir'e şok

    Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Es-Es, Felix’le öne geçtiği İstanbulspor karşısında Kojic ve İbrahim Halil’in gollerine engel olamadı ve evinde üst üste 3. kez kaybetti

    TFF 1. Lig'de kötü bir dönemden geçen , sezonun ikinci yarısına da iyi başlayamadı. Evinde İstanbulspor'u konuk eden Es- Es, 1-0 öne geçtiği kritik maçta rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı. İlk yarıda İstanbulspor, Eskişehirspor önünde birçok net gol pozisyonundan yararlanamadı ve devre golsüz sona erdi.

    SON 5 DAKİKADA YIKILDILAR
    İKİNCİ yarıda gol sağanağı şeklinde geçen mücadelede, ev sahibi 60'da Felix'le öne geçti. Yücel İldiz'in öğrencileri bu golün sevincini sadece 2 dakika yaşayabildi. Kojic, eşitliği getirdi. Galibiyet için bastıran İstanbul, 85'te İbrahim Halil'le Eskişehirspor'a evinde üst üste 3. yenilgisini tattırdı. Sarı-siyahlılar, puanını 26'ya yükseltip play-off hattında kalırken, kırmızı-siyahlılar ise 18 puanla 15. sırada kaldı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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