Gazişehir Gaziantep, iyi başlamak istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, sezonun ilk maçında Samsunspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, rakibe saygı duymaları ve iyi konsantre olmaları halinde maçı kazanabileceklerini söyledi.
Sözeri, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini belirtti.
Bu kapsamda 22 Ocak Pazartesi sahalarında Samsunspor ile yapacakları maçı çok önemsediklerini anlatan Sözeri, şöyle konuştu:
"Bilindiği üzere Samsunspor'un sıkıntılı bir durumu var. Giden oyuncuları oldu, başka sıkıntılarla karşı karşıya kaldı ama bu demek değil ki Samsunspor maçı çok kolay geçecek. Yaşananlar özellikle bu maçı ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor. Rakibe saygı duyarsak, iyi konsantre olursak bu maçı kazanabiliriz. Aksi halde istemediğimiz sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz."
İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve bazı takviyelerle daha güçlü bir yapıya büründüklerini aktaran Sözeri, kamptaki motivasyon ve güzel birlikteliği lige de yansıtıp üst sıralara tırmanmaya çalışacaklarını kaydetti.
Samsunspor maçında Gaziantepli futbolseverleri stadyumu davet eden Sözeri, taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmalarının daha kolay olacağını sözlerine ekledi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:52
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1 uyarı 1 müjde
Toplam 5
Yorum
BULK ne oldu hoca kamp dönüşü atıp tutuyordun en iyisiyiz diye.Herkes anlayacakta vakit geç olacak seninde bu fb ye YETMEYECEĞİNE
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Novak'ta mutlu son
Toplam 11
Yorum
nerden biliyorsun? suk ta iyi diye alınmıştı gol atmadan gitti iyiyi kim bırakmış ta siz alıyorsunuz
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Novak'ta mutlu son
Toplam 11
Yorum
suat trabzon Hele şükür. Ama kamp henüz bitmemişti şaşırdım bu işe.
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