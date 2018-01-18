Sözeri, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda 22 Ocak Pazartesi sahalarında Samsunspor ile yapacakları maçı çok önemsediklerini anlatan Sözeri, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere Samsunspor'un sıkıntılı bir durumu var. Giden oyuncuları oldu, başka sıkıntılarla karşı karşıya kaldı ama bu demek değil ki Samsunspor maçı çok kolay geçecek. Yaşananlar özellikle bu maçı ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor. Rakibe saygı duyarsak, iyi konsantre olursak bu maçı kazanabiliriz. Aksi halde istemediğimiz sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz."

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve bazı takviyelerle daha güçlü bir yapıya büründüklerini aktaran Sözeri, kamptaki motivasyon ve güzel birlikteliği lige de yansıtıp üst sıralara tırmanmaya çalışacaklarını kaydetti.

Samsunspor maçında Gaziantepli futbolseverleri stadyumu davet eden Sözeri, taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmalarının daha kolay olacağını sözlerine ekledi.